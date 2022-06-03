Зеленский хотел лишить Россию детского питания Nestle, но не вышло

Президент Украины Владимир Зеленский обращался к главному исполнительному директору Nеstlе Марку Шнайдеру с просьбой полностью прекратить работу на российском рынке, но компания отказалась. Об этом Шнайдер рассказал в интервью Blick.

Шнайдер рассказал, что когда речь шла о премиум-сегменте, Nestle отреагировала очень быстро, например, закрыла все бутики Nespresso в России. Разногласия с Зеленским возникли по основным продуктам Nestle, пояснил исполнительный директор компании.

«Мы поддерживаем фундаментальное право на питание и то, что население должно его получать», — сказал Шнайдер.

Такие вопросы не должны решаться за счет самых слабых в населении, добавил глава Nestle.

Шнайдер рассказал, что после начала известных событий Nеstlе сократила ассортимент в России до продуктов первой необходимости, таких, как детское питание.

«Этими продуктами мы подтверждаем свою ответственность перед россиянами и их право на доступ к продуктам питания», — объяснил глава Nestle.

Nеstlе продолжает платить зарплату всем сотрудникам в России, где работает 7000 человек, передала «Газета.ru».