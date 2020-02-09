Разведение кошек и собак в России предложили ограничить

Кошек и собак в России может стать в разы меньше, если власти страны примут предложение зоозащитников. Те заверили, что животных в стране разводят слишком много, поэтому их в принципе невозможно всех пристроить. Чтобы хвостатых не выкидывали на улицу необходимо установить ограничения.

«Для того, чтобы решить в стране проблему бездомных животных, надо прекратить многовековую борьбу со следствием и начать искоренять причину. Бездомные животные — результат нестыковки между спросом и предложением, сугубо экономическая модель. То есть животных „производится“ в стране намного больше, чем их способны взять в дома люди», — приводит «Интерфакс» заявление главы центра «ВИТА» Ирины Новожиловой.

Она отметила, что с проблемой беспризорников сталкиваются те страны, где нет контроля над разведением животных. При этом кошек и собак разводят либо заводчики, либо обычные граждане «по недомыслию». Последние обычно не стерилизуют питомцев.

По словам зоозащитницы, заводчики должны начать платить налоги, получать лицензии и получать квоты.

«В отношении второй (группы — прим.ред.) должны работать жесткие законодательные рычаги, поощряющие человека к стерилизации питомца. Это в текущих условиях является единственной разумной и гуманной мерой профилактики гибели тысяч невостребованных животных», — предложила Новожилова.

Кроме того, государство должно начать рассказывать населению о масштабах проблемы с бездомными животными. О последствиях бесконтрольного разведения нужно информировать по ТВ, считает руководитель центра. Необходимо создавать и ветклиники, где можно будет стерилизовать кошек и собак на льготных условиях.

В конце января в Дубне провели рейд по отлову бездомных собак. Специалистам удалось поймать трех дворняг, которых стерилизуют, чипируют и сделают необходимые прививки.