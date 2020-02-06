Закон об ответственном обращении с животными приняли в Башкирии

«Регулированием численности бездомных животных занимаются муниципалитеты. <…> Теперь здоровых бродячих животных нужно стерилизовать и возвращать в прежнюю среду обитания, а смертельно больных — усыплять, — рассказал председатель Курултая Константин Толкачев. — С агрессивными особями сложнее. В естественную среду их выпускать опасно, а подвергать эвтаназии — негуманно. Такие животные должны пожизненно содержаться в специальных приютах. Весь этот объем работы ложится на муниципальные органы власти, что требует пересмотра объемов финансирования».

Он отметил, что ранее из бюджета региона в год выделялось 63,4 миллиона рублей на регулирование численности беспризорных животных. Теперь финансирование будут увеличивать.

«Численность бродячих животных нужно регулировать, чтобы не допустить распространения инфекционных и паразитарных болезней. Но способы должны быть гуманными. Если стерилизация в этом вопросе так же эффективна, как усыпление, то мы должны выбрать жизнь», — подчеркнул Толкачев.