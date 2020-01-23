Бездомных собак начали отлавливать в Дубне. Их ждут стерилизация и чипирование

В Дубне провели рейд по отлову бездомных собак. Напуганные жители пожаловались: покусали уже четырех человек. С ситуацией разбирался корреспондент «360».

Место действия — улица Луговая, недалеко от станции Большая Волга. Первый рейд ловцы бездомных собак начали именно отсюда. Здесь несколько дворняг держат в страхе всю округу. Стая часто нападает на тех, кто идет по дороге на вокзал или паром.

Источник фото: телеканал «360»

Группа захвата за полчаса поймала трех собак, но одна успела убежать в лес. Рабочие соседних предприятий рассказали, что бездомных животных не боятся. Регулярно подкармливают и переживают за их судьбу. Специалисты объяснили, что четвероногих забрали в питомник возле Королева, где их вакцинируют, стерилизуют, чипируют, а потом вернут в Дубну.

Источник фото: телеканал «360»

«В среднем две-три заявки из города поступают в администрацию — профильному эксперту, который курирует картотеку. И мы один-два раза в неделю вызываем подрядчика, если приходят вот такие экстренные сигналы на отлов», — объяснил замглавы администрации Дубны Николай Тимошенко.

Источник фото: телеканал «360»

За этот рейд объехали две локации. На территории очистных сооружений обнаружили целую семью: мать и щенков. Отловщиков пригласили работники предприятия. Объяснили, что у них дома уже есть собаки. Взять щенков себе не могут. Когда эти малыши вырастут, может появиться новая стая. Поэтому щенков тоже забрали, но не в питомник, а в приют, где у них есть шанс найти хозяина.

Источник фото: телеканал «360»

План на первый квартал — отловить 20 животных. Трех взрослых собак и восемь щенков поймали только за этот рейд. В следующий раз подрядчик заедет на Станционную улицу и строительный рынок на левом берегу.