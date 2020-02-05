Смерть от перевозки

Источник фото: Facebook

Это одно из последних фото Кристины Стайковой с ее английским бульдогом Бертой. Собака умерла от удушья и стресса во время перелета по маршруту София — Мюнхен. На борт она отправилась в сопровождении профессионального перевозчика Персиды Чумаченко. Последние часы жизни собака провела в тесной перевозке, предназначенной для небольших животных весом до восьми килограммов, в то время как сам бульдог весил в два раза больше. Подробности хозяйка собаки рассказала в Facebook.

«‎Мой ангел Берта умерла вследствие неправильной транспортировки курьера Персиды Чумаченко, которая хотела выручить больше денег из этой услуги. Смерть установили в аэропорту Мюнхена. В последние минуты жизни она лежала, как сэндвич, в этой сумке, которая стояла на полке для ручной клади», — написала Кристина.

Вопиющее нарушение налицо. Согласно правилам перевозки, которые едины для всех авиакомпаний мира, клетка для собаки должна быть настолько просторной, чтобы она могла спокойно вертеться, вставать на четыре лапы, сидеть и лежать. Мертвую Берту нашел в зале сотрудник аэропорта. Персида Чумаченко отказалась возвращать деньги за перевозку или компенсировать смерть собаки. Хозяйке Берты она заявила: собака болела, поэтому не выдержала перелет. Хотя перед рейсом бульдог прошел ветеринарный осмотр. Никаких больше изменений или объяснений Кристина не получила: Чумаченко заблокировала клиентку в соцсетях.

Источник фото: Facebook

Эта история произошла в мае 2019 года, задолго до скандала с котом Виктором. Только после махинаций с зверем-тяжеловесом о проблемах животных-путешественников заговорили все в России. До этого подобные случаи были известны только в узких профессиональных кругах заводчиков и курьеров. Сейчас ясно, что бульдог с грустными глазами — далеко не первая жертва людей, сделавших трансфер животных своей работой.

Челноки с живым грузом

Кто такой профессиональный перевозчик? По сути, это нянька для вашего любимца, который по каким-то причинам вынужден лететь далеко за океан, а сопроводить его лично вы не можете. Почему путешествовать по воздуху коты и собаки должны только в крайних случаях, а лучше никогда, — чуть позже.

Итак, перевозчик должен принять животное, вместе с ним пройти пограничный контроль и доставить живым и невредимым из точки А в точку Б. В среднем стоимость такой услуги для перелетов по России — от пяти до семи тысяч рублей. Межконтинентальные поездки обойдутся в разы дороже: например, известны случаи, когда за доставку питомца хозяева отдавали 700 евро (почти 50 тысяч рублей) и больше. Но на что не пойдешь ради любимого питомца?

Звучит здорово, но легкий бизнес быстро превратился в кровавый. Многие курьеры в погоне за деньгами берут с собой на борт сразу несколько животных. Чтобы те вели себя спокойно — а перелет и разлука с хозяином это огромный стресс — пичкают зверей химией: например, миорелаксантами, которые обездвиживают мышцы. Передозировка этого препарата может быть смертельной.

Источник фото: Facebook

Когда курьерам не удается пройти предполетный контроль, живого или мертвого питомца просто выбрасывают. Чтобы избежать проблем с заказчиком, а еще лучше — получить компенсацию, в гибели котика или собаки обвиняют авиакомпанию. Ведь куда проще выставить живодером корпорацию.

Гибель котов в Шереметьево

Со страницы перевозчика Максима Чумаченко в Facebook испуганно смотрит белый кот породы ориентал. На фото — надпись «Я не багаж». В конце января вместе с тремя такими же белоснежными котами Чумаченко летел из Нью-Йорка в Софию через Москву. Когда Boeing приземлился, Максим сделал фотографии, которые в тот же день облетели все СМИ. На снимках — помятые перевозки, в которых, по утверждению Чумаченко, находились двое мертвых животных. Третьему коту ветеринары поставили диагноз «обморожение».

Источник фото: Facebook

Максим — муж Персиды Чумаченко. Той самой, которую считают виновной в гибели бульдога Берты. Трансфер животных — семейный бизнес пары. Их хорошо знают в кругах профессиональных заводчиков редких пород.

Впечатлением о сотрудничестве с Максимом и Персидой делятся в группе «Отзывы о перевозчиках „Reviews about the couriers“»

«Максим Чумаченко — это широко известный в узких кругах „перевозчик животных“, а выражаясь простым языком: барыга и контрабандист. Это важно для истории, потому что она приобретает, в моих глазах, во всяком случае, несколько иной раскрас. СМИ представляют это как „бедный дядя летел домой с кошечками“. А на самом деле чувак, коммерции ради, вез зверей (каждый из которых, на минуточку, стоит плюс-минус две тысячи баксов), полностью наплевав на правила перевозок и вопросы безопасности. Ну это нормальное дело среди подобных людей — экономить на всем, чем можно, ибо животные — это источник дохода», — пишет Стас Дмитриев.

Одна из самых громких историй с участием Чумаченко произошла в Бразилии. Курьер снова вез трех кошек. Нелегально и в рюкзаке. Когда таможенники это обнаружили, перевозчик устроил скандал. И тем же вечером стал героем бразильских новостей на всех каналах.

Источник фото: Facebook

Были жалобы и на похищение животных. На своей странице в Facebook пострадавшая Ольга Киричко пишет о том, что Чумаченко в течение двух месяцев держал у себя ее собаку и так и не доставил до конечной точки.

Источник фото: Facebook

О своем сотрудничестве с Максимом Чумаченко «360» рассказала Ирина Максимова. Она занимается разведением пекинесов и с помощью Чумаченко хотела отправить одного щенка в Бразилию, а другого — в Испанию.

«Оба щенка прибыли в Москву для последующей отправки и переданы доверенному лицу Макса. С этого момента начался кошмар. Макс попал в аварию и пропал. Щенки сидели на передержке у человека Макса две недели в Москве, там их просто бросили, я случайно выяснила, у кого они находятся», — сказала Ирина.

Одну собаку, по словам заводчицы, все-таки удалось доставить заказчику с другим курьером, а вот вторая так и осталась с Чумаченко.

«До вылета в Бразилию мой малыш еще две недели просидел в Молдове у какой-то девушки. Спустя две недели Макс наконец вылетел в Сан-Пауло. В аэропорту курьера задерживает федеральная полицая за жестокое обращение с животными и ввоз в страну без таможенной декларации», — пишет заводчик.

До точки Б пекинес так и не долетел. Его забрала семья из Сан-Пауло.

Что все-таки произошло с котами?

Так что случилось в день, когда Максим Чумаченко вез на борту породистых котов?

Если попытаться реконструировать события, то к Чумаченко возникает много вопросов. Представьте себя на его месте. Во время пересадки вы видите, что клетки с питомцами разбиты. Внешне у котов нет никаких повреждений (а Чумаченко утверждает, что все было именно так). Первая мысль — бежать к ветеринару. Но курьер предпочитает сделать это спустя 3,5 часа — именно столько длится перелет из Москвы до столицы Болгарии. Объясняет это тем, что не хотел опоздать на рейс.

«Мне разрешают взять покалеченных животных в салон при перелете Москва — София, где во время полета умирает первая кошка, а затем на столе у ветеринара в Софии умирает вторая кошка. Третий кот, слава богу, оказывается жив и у него фиксируют обморожение», — пишет Максим Чумаченко в своем Facebook.

Источник фото: Facebook

Источник фото: Facebook

«360» связался с перевозчиком, и вот как он объяснил свое поведение.

«Внешние повреждения у животных отсутствовали полностью. Животные просто выглядели напуганными, у них были ошарашенные глаза. Вот и все… У них ушиб внутренних органов и кровоизлияние. Клетки не были окровавлены. Внешне животные в ветеринарной помощи не нуждались. Любой грамотный ветеринар скажет, что внутреннее кровотечение заметить даже в клинике не так просто», — рассказал Чумаченко.

Он подчеркнул, что имеет огромный опыт перевозок и профильное образование, поэтому решил, что разбитая клетка — не повод для паники. «Да и оказать помощь в данной ситуации было невозможно. Это было 07:30 утра, любая поездка в Москве по Ленинградке заняла бы длительное время. Быстрее было долететь до Софии», — отметил курьер.

В качестве доказательства смерти котов Чумаченко предоставил протокол вскрытия. Эти документы, по словам Максима, он передал и перевозчику.

Кто виноват?

Ответственные за сохранность переносок после приземления несут грузчики Шереметьево, и их вину признал сам аэропорт. Наземным обслуживанием рейса занимался оператор «Шереметьево Хэндинг». Компания обещает провести собственное служебное расследование и наказать виновных. А еще изменить технологию обслуживания грузов и багажа с животными. В ситуации продолжают разбираться.

Но как бы корпорации ни шли навстречу пассажирам с животными, любое путешествие по воздуху для зверей было, есть и будет стрессом. И дело не в условиях. Не стоит перекладывать вину на третьих лиц. Везете ли вы кота на коленках, ставите переноску с любимцем под сидение или отдаете в багажное отделение, удовольствия от полета любимец получит мало. Стресс колоссальный. А если речь идет о собаках с приплюснутыми мордами, то опасность повышается в разы. Из-за особенностей строения трахеи и гортани мопсы, бульдоги, пекинесы, шарпеи и боксеры рискуют не перенести резкую смену давления. То же — у шотландских вислоухих и персидских котов. Если для вас животное — не товар и не вещь, постарайтесь максимально оградить его от стресса.