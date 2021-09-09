Разбор завалов в Ногинске запланировали завершить до конца дня

Разбор завалов жилого дома в Ногинске после взрыва газа продолжается. Работы не будут остановлены, пока спасатели не разберут завалы, чтобы убедиться, что там больше не осталось людей. Об этом сообщил глава Богородского округа Игорь Сухин.

«Продолжается разбор завалов и поиск людей. Работы осложнены тем, что все четыре этажа во время разрушения, мусор и плиты завалили подвальное помещение. Естественно, работа техники в подвальном помещении затруднена, вынос оттуда мусора тоже затруднен, тем не менее работы не остановятся. По прогнозам, до конца дня будут завершены», — отметил он.

Он добавил, что в результате взрыва погибли пять человек. Это мужчина, женщина, девочка-подросток и 10-летний мальчик.

«На данный момент пять подтвержденных погибших людей. Есть предположение, что (под завалами — прим. ред.) находятся еще два человека. Работы не будут остановлены, пока не извлекутся люди и все разрушенные элементы здания», — подчеркнул Сухин.

Взрыв в девятиэтажном жилом доме произошел утром 8 сентября. По основной версии причиной послужил взрыв бытового газа в одной из квартир. В результате пострадали 20 человек, шесть из них находятся в больнице. Все пострадавшие, а также люди, которые лишились жилья, получат помощь от губернатора. В Богородском городском округе объявили трехдневный траур после взрыва газа.