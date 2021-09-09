Пятая жертва: погибшего ребенка достали из-под завалов разрушенного взрывом дома в Ногинске

Спасатели в Ногинске обнаружили тело пятой жертвы взрыва бытового газа в доме. Как передал ТАСС, в МЧС сообщили: под завалами нашли тело мальчика 10 лет.

Ранее стало известно, что спасатели нашли уже четыре тела. Одной из погибших оказалась девочка-подросток. Ее сотрудники МЧС вынесли на носилках с первого этажа.

Сейчас на месте взрыва продолжается поисковая операция. Привлечено больше 170 спасателей, завалы разбирают при помощи 40 единиц техники. Работают также кинологи с собаками, которые ищут возможных выживших и погибших.

Взрыв прогремел ранним утром в среду, 8 сентября, в квартире на третьем этаже. Там проживала многодетная семья. Предположительно, люди могли включить газ на ночь, чтобы согреться. Огонь мог погаснуть, и при щелчке выключателя с утра газ мог взорваться.

Из-за взрывной волны обрушились перекрытия, частично разрушены минимум 17 квартир. Возбуждено уголовное дело. Основной причиной взрыва считают бытовую утечку газа. Семьям погибших и пострадавших окажут материальную помощь, максимальная выплата достигнет миллиона рублей.