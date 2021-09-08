Трехдневный траур объявили после взрыва газа в Ногинске

В Богородском округе объявили траур после взрыва газа в жилом доме Ногинска. Празднование дня города, намеченное на 11 сентября, в связи с этим не состоится.

Глава подмосковного городского округа Игорь Сухин объявил о принятом решении в Instagram, выразив надежду на понимание со стороны местных жителей.

«Все вместе мы приняли взвешенное решение объявить трехдневный траур в Богородском округе. Соответственно и юбилей, 11 сентября, мы проводить не будем. Не имеем на это никакого морального права», — написал он.

Сухин поблагодарил подписчиков за сочувствие, сопереживание и поддержку.

Мощный взрыв прогремел в жилом доме утром 8 сентября. Взрывной волной повредило 24 квартиры, перекрытия между этажами повреждены, а часть стены здания рухнула. После случившегося возбудили уголовное дело. И-з-под завалов извлекли уже три тела. Погибли мужчина, женщина и девочка-подросток.

Жильцов взорвавшегося дома разместят на туристической базе «Боровое» в деревне Буньково.