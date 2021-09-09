Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до 20

При взрыве бытового газа в жилом доме в Ногинске пострадали 20 человек. На месте продолжаются поиски людей. Об этом «360» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«Разбор завалов продолжается. Сотрудники находятся на месте. По данным на 08:00, пострадали 20 человек, из них шесть госпитализировали. Пять человек, к сожалению, погибли. Остальные от госпитализации отказались. Идут поиски людей», — сказали в пресс-службе.

В Богородском округе объявили траур после взрыва газа в жилом доме. Празднование дня города, намеченное на 11 сентября, в связи с этим не состоится. Об этом сообщил глава округа Игорь Сухин.

Мощный взрыв прогремел в жилом доме Ногинска утром 8 сентября. Взрывной волной повредило 24 квартиры. В результате были повреждены перекрытия между этажами, а часть стены здания рухнула. После случившегося возбудили уголовное дело. Погибли мужчина, женщина, девочка-подросток и 10-летний мальчик.

Власти ранее сообщили, что жильцы взорвавшегося дома будут размещены на туристической базе «Боровое» в деревне Буньково.