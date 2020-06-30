«Расцениваю как провокацию». В Среднеуральском монастыре рассказали о скандале со съемочной группой Собчак

Об этом РИА «Новости» рассказал представитель запрещенного в священнослужении схиигумена Сергия (Николая Романова) Всеволод Могучев.

Он отметил, что съемочную группу изначально попросили не входить на территорию Среднеуральского женского монастыря.

После этого они просто-напросто через лес, через кусты просто пробрались на территорию монастыря и, соответственно, выбежали, начали самовольную съемку. Я это оцениваю как провокацию Всеволод Могучев.

По его словам, молодой человек, который сопровождал Ксению Собчак, а после назвал себя жертвой, Демонстративно курил на территории монастыря. Кроме того, во время конфликта он грубо схватил руками за шею одного из прихожан.

При этом он опроверг заявления журналистки о насилии над детьми в монастыре. По словам Могучева, эта информация не соответствует действительности. Если бы что-то подобное действительно случилось хотя бы раз, это не удалось бы скрыть от остальных обитателей монастыря, потому что все они — одна большая семья.

Собеседник агентства подчеркнул, что выход фильма о воспитанниках монастыря совпал с обвинениями Собчак случайно. Документалку должны были выпустить несколько недель назад, но из-за скандала премьеру пришлось перенести на поздний срок. Представитель схиигумена отметил, что ролик не готовили специально из-за все этой ситуации.

Ранее Ксения Собчак сообщила, что приехала в Среднеуральский монастырь, чтобы собрать там материал для своего расследования. Она заявила, что там избивали детей в 2009–2010 годах, и хотела проверить эту информацию. Кроме того, журналистка планировала пообщаться с схиигуменом Сергием. Позже Собчак объявила, что на территории храма на съемочную группу напали.