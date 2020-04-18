Распространение коронавируса в Подмосковье замедлилось

В Подмосковье снизилась скорость распространения коронавируса. Меры, принятые региональными властями, дали результат. Об этом во время совещания заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он отметил, что пройти сложный период и вернуться к нормальной жизни можно, только если каждый добавит свое участие, труд и отношение.

«Вы видите все цифры по COVID-19 и пневмонии. Я могу лишь осторожно сказать, что карантин, как и во всех странах, дает результат. Ни в коем случае не стоит ликовать по этому поводу — это беспочвенно и рано. Но мы видим, что рост выявленных с COVID-19 у нас снижается», — рассказал губернатор.

При этом врачи проводят каждый день все больше тестов. Сегодня прирост новых инфицированных составил 12%, вчера он был на уровне 15%, а днем ранее — 18%. Если и дальше продолжать системную работу, не расслабляться и придерживаться всех рекомендаций властей, то можно будет рассчитывать на результативную деятельность.

«Сейчас строятся новые койки — правительство выделило большие средства на это. Койки как минимум оснащены кислородом, максимум — аппаратами ИВЛ. Их особенно — это отдельно стоящие здания, которые мы оснащаем всем необходимыми», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор добавил, что от Подмосковья требуется до конца месяца подготовить 7567 коек, из них с кислородом — 5929, а 509 — с ИВЛ. На эти цели федеральное правительство выделило деньги.

«Выявление COVID-19 и появление пациентов средней тяжести и тяжелых с пневмонией происходит через определенные интервалы времени. И мы пока видим рост заполняемости коек каждый день. За вчерашний день это 567 человек», — сообщил он.

По последним данным, в Подмосковье коронавирус подтвержден у 3954 пациентов. Скончались от инфекции 40 человек. Полностью побороли болезнь 126 человек.