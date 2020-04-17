Новый способ лечения COVID-19 опробовали в России

Медики Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна попробовали лечить пациентов с инфекцией новым способом. Для этого они использовали барокамеру.

Как рассказал РЕН ТВ замгендиректора по медицинской части ФМБЦ Юрий Удалов, этот метод использовали в системе ФМБА для восстановления спортсменов.

«Дело все в том, что во многих исследованиях, которые вышли в мире, как раз делается акцент на том, что нормобарическая оксигенация (применение различных газовых смесей с повышенным содержанием кислорода при нормальном атмосферном давлении — прим. ред.) дает свой положительный эффект», — рассказал Удалов.

По словам врача, клиническая эффективность этого лечения доказана. Насыщение организма кислородом можно делать через маску, аппарат ИВЛ или в барокамере.

«Барокамера бывает нескольких видов, в данном случае это нормобарическая барокамера, которая как раз дает тот самый эффект лучшего проникновения [кислорода]», — объяснил Удалов.

Он отметил, что такой метод подходит для пациентов, у которых болезнь протекает в средней тяжести.

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