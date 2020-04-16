Лабораторию для тестов на COVID-19 открыли в Королеве. Она крупнейшая в Подмосковье

Это самая современная клинико-диагностическая лаборатория в Подмосковье. В ней будут работать порядка 20 специалистов. Готовность медицинского центра проверил губернатор Андрей Воробьев.

Вот то, что мы сегодня запускаем Королевскую лабораторию, — для нас жизненно необходимо. И мы будем порядка семи-восьми тысяч тестов проводить каждый день в области Андрей Воробьев.

Еще меньше месяца назад в Подмосковье проводили лишь 3800 тестов на коронавирус за сутки, но сейчас — уже 7500. При этом больше половины делают именно в государственных клиниках региона.

Лабораторию создали как областную для диагностики COVID-19. Исследования на вирус начнут выполнять и для потенциально здоровых пациентов.

Саму лабораторию капитально отремонтировали в 2019 году по программе «Здравоохранение Подмосковья». И теперь уже в ней развернули дополнительные мощности, чтобы проводить тесты на коронавирус.

В больнице есть и инфекционное отделение, рассчитанное на 70 пациентов, но по поручению губернатора готовят еще 200 мест.

«Сейчас огромные силы, ресурсы, деньги брошены на то, чтобы оснаститься максимально всем необходимым, чтобы победить вирус. Это и защита, и оборудование, которое мы приобретаем экстренно для того, чтобы увеличить количество тестов», — сказал Андрей Воробьев.

На новую лабораторию из бюджета области направили порядка 100 миллионов рублей. Из них 40 — на оборудование и 60 — на расходные материалы, которые смогут распределить и в другие медицинские центры региона.

Открытие новых лабораторий позволит снизить нагрузку, которая в условиях пандемии ложится на Роспотребнадзор Светлана Стригункова министр здравоохранения Московской области.

Так, государственных лабораторий, где исследуют коронавирус, в Подмосковье стало пять. Они есть еще в Серпухове, Коломне, Подольске и Красногорске.

Лидером по количеству тестирований в день будет Королевская лаборатория — две тысячи исследований. Следом за ней — уже Коломенская и Серпуховская. Там по 800. Еще 300 тестов смогут проводить в Подольской и Красногорской лабораториях.

Недавно стало известно, что в России разработали препарат от коронавируса. Его клинические испытания начнутся через 10-12 дней, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.