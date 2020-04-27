Количество новых заболевших COVID-19 начало уменьшаться в Москве, Подмосковье и Петербурге. При этом в других регионах ситуация не такая оптимистичная.

«В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге мы наблюдаем выраженное снижение темпов прироста заболеваемости, в то время как в других регионах эта картина менее оптимистична», — цитирует РИА «Новости» представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

Она добавила, что принимаемые меры по борьбе с коронавирусом раньше или позже выведут страну на плато. После этого заболевших с каждым днем будет становиться все меньше.

«Это будет происходить по „эпидемиологическим законам“ о возникновении, развитии и прекращении эпидемий до тех пор, пока не создана эффективная вакцина. Самое важное сегодня — поддержать систему здравоохранения и в этом ВОЗ полностью солидарна с правительством страны», — заключила Вуйнович.

По словам главы Росптребнадзора Анны Поповой, темпы роста зараженных уже снизились с 30% до 10% в день. Если жители не будут нарушать режим самоизоляции на майских праздниках, то пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране может и не быть.

Ранее Мелита Вуйнович говорила, что мир пока находится на ранних стадиях пандемии. Когда вспышка достигнет максимальной точки в каждой стране говорить рано. Кроме того, нельзя делать прогнозы о возможных новых волнах распространения инфекции.

По последним данным, тесты на коронавирус оказался положительным у 87 147 человек в России. Вылечились уже 7 346 пациентов.