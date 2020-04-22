ВОЗ: мир все еще находится на ранних стадиях пандемии

«Мир все еще находится на ранних стадиях пандемии. Пока нельзя делать прогнозы относительно того, когда вспышка в каждой конкретной стране достигнет максимума, и где и когда можно ожидать последующих волн», — сказала Вуйнович.

По ее словам, сейчас никто не может предсказать развитие ситуации — мир огромный, в каждой стране — свои особенности. Но многое зависит от поведения людей и от того, как они выполняют требования властей.

«Если мы сейчас не воспользуемся окном возможностей, предоставляемым текущими мерами по физическому дистанцированию, изоляции и карантину, для активного выявления вируса и способов его распространения, он не будет побежден, и можно будет ожидать ухудшения», — подчеркнула представитель ВОЗ.

В России, как заявила Вуйнович, Роспотребнадзор очень основательно подошел к проблеме и ежедневно контролирует развитие ситуации. По ее словам, сейчас очень важно сосредоточиться на «сокращении передачи вируса и спасении жизней».