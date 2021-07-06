Спасатели зафиксировали слабый радиосигнал у побережья Камчатки в районе поисков Ан-26. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Зафиксирован очень слабый радиосигнал. Предположительно — это радиомаяк бортовых самописцев пропавшего Ан-26. Он активизируется в случае разрушения воздушного судна», — приводит агентство слова собеседника.

Источник уточнил, что сигнал аварийного радиобуя поймали спасатели.

Летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана самолет Ан-26 пропал с радаров 6 июля. Экипаж не вышел на связь во время запланированного сеанса. После этого начались поиски пропавшего воздушного судна. По предварительным данным, на его борту находились больше 25 человек.

Расследованием произошедшего занялась транспортная прокуратура, СК завел уголовное дело. СМИ со ссылкой на источник ранее сообщили, что самолет мог рухнуть в Охотское море при заходе на посадку. Бывший пилот, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал «360», что Ан-26 может продержаться на поверхности после аварийной посадки на воду несколько часов.