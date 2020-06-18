Работники и компании по-разному оценили эффективность удаленки

Большинство компаний объявили о снижении эффективности сотрудников на удаленке. Но не все сотрудники согласны с этим, почти 40% считают, что работали так же, а 15% заявили, что их работоспособность даже повысилась.

Эксперты аналитического центра НАФИ провели исследование эффективности работы в удаленном режиме во время самоизоляции, для этого они попросили работников и их начальников оценить новый формат. результаты исследования опубликовал РБК.

Только 20% компаний, переводивших своих сотрудников на удаленный режим, готовы сохранить этот формат и дальше хотя бы для части персонала. При этом 82% опрошенных компаний сказали, что эффективность работы с переходом на удаленку снизилась.

41% работников тоже заметили снижение своей производительности. Но вот остальные с этой оценкой не согласились. Для 39% их эффективность осталась на прежнем уровне, а 15% работников ответили, что продуктивность повысилась.

Из минусов удаленки работники назвали сложности с решением рабочих вопросов дистанционно, вмешательство родственников, необходимость отвлекаться на домашние дела, трудности с самоорганизацией.

Положительными эффектами назвали отсутствие траты времени на дорогу, возможность самостоятельного формирования графика, более комфортную обстановку.

Исследование проводилось в мае–июне. Были опрошены компании, работающие в Москве и Подмосковье. В исследовании указано, что во время изоляции удаленно работали около половины жителей столичного региона. В опросе приняли участие 620 человек.