Удаленку назвали шагом к четырехдневной рабочей неделе

Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что пандемия COVID-19 и переход множества российских компаний на удаленный режим работы могут способствовать переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Как сообщило РИА «Новости», депутат напомнил, что этот вопрос активно обсуждался летом прошлого года в Госдуме после того, как Дмитрий Медведев, занимавший пост премьер-министра, заявил, что такой переход вполне возможен. Перспективы введения нового рудового распорядка тогда были отложены на неопределенное время.

Нилов подчеркнул, что удаленщики уже поняли, что лучше выполнить поставленную задачу быстрее. Так они могут сэкономить время без негативного влияния на производительность труда. По его мнению, вскоре можно будет эволюционно перейти к четырехдневной рабочей неделе.

«Я считаю, что вот эта история с пандемией и удаленный доступ работы — это уже небольшой шаг в этом направлении», — заявил депутат.

По данным аналитического центра «Битрикс24», 74% российских компаний планируют сохранить дистанционную занятость, при этом 59% готовы оставить работать на дому только часть сотрудников. Еще 15% хотели бы перевести в новый формат всех сотрудников.