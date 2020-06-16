Большинство российских компаний захотели оставить сотрудников на удаленке

Большинство российских компаний собираются сохранить дистанционную занятость после снятия ограничений. Правда, большая часть собирается оставить в таком формате только некоторых сотрудников.

Согласно исследованию аналитического центра «Битрикс24», с которым ознакомился RT, 74% компаний планируют сохранить дистанционную занятость, но 59% оставят на дому только часть сотрудников. Абсолютно всем дать возможность работать из дома готовы 15%.

По словам работодателей, главными положительными моментами удаленной работы являются экономия времени на дорогу до офиса и сокращение расходов на питание (50%), возможность нанять сотрудника из любой точки мира (29%), отсутствие трат на аренду офиса (21%).

Но есть и негативные моменты. Чаще всего среди них называли невозможность реального общения (43%), сложности с контролем (28%).

Исследование проводилось с 8 по 11 июня. В нем приняли участие представители 625 российских компаний.

С 9 июня в Москве отменили пропускной режим и график прогулки. Постепенно открываются торговые центры, салоны красоты, летние веранды в кафе. При этом в столичной мэрии сказали, что решение о выходе на работу сотрудников принимают сами компании, но рекомендации по дистанционной работе остаются в силе.