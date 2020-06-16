Удаленка по закону. Какие правила предложили закрепить в Трудовом кодексе

В Госдуму внесли законопроект об удаленке, который законодательно закрепит варианты такой работы. При переводе зарплата не может стать меньше, а работник не обязан бесплатно трудится сверхурочно. Уволить людей с дистанционки станет сложнее, чем сейчас.

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, регламентирующий организацию удаленной работы в России. Основная задача документа заключается в том, чтобы защитить интересы миллионов россиян, вынужденных из-за пандемии коронавируса трудиться дистанционно. Для этого, рассказал «360» соавтор поправок депутат Александр Исаев, в Трудовом кодексе (ТК), помимо понятия «удаленная работа», пропишут другие варианты занятости и их организацию.

Временная дистанционная или удаленная работа будет касаться сотрудников, которые обычно трудятся в офисе или на производстве, но по тем или иным причинам их перевели на домашний режим работы. Комбинированный режим позволит попеременно трудиться в офисе и дома.

Есть общий принцип Трудового кодекса — равная оплата за равный труд. Чтобы не возникали по этому поводу дискуссии, мы пишем, что если работник переводится временно на удаленную работу, его трудовая функция сохраняется и это не является основанием для снижения заработной платы Александр Исаев.

Увольнение и офлайн

Еще один важный пункт — право работника на офлайн, когда он не обязан находиться на постоянной связи с руководством или коллегами. Время, когда сотрудник должен отвечать на звонки и электронные сообщения, придется указывать в допсоглашении. А сверхурочная занятость останется добровольной и будет оплачиваться по повышенному тарифу по статье 152 ТК РФ.

«Перевод на дистанционную работу для многих сопровождался увеличением нагрузки. На рабочем месте у человека есть продолжительность рабочего дня. А дистанционных работников работодатели зачастую дергают в любое время дня и ночи», — пояснил депутат.

Поправки ликвидируют и еще одно различие, дискриминирующее дистанционных сотрудников. Сейчас в В ТК РФ указано, что основания для увольнения сотрудников на удаленке оговариваются в их трудовых договорах. А в них работодатели обычно пишут то, что им удобно: «исчерпание контракта», «перепрофилирование» и другое. То есть сократить работающий на удаленке персонал проще, чем офисный.

«Мы считаем, это неправильно. В статье 81 ТК РФ названы все основания для удаления работников. Мы считаем, на удаленных работников должны распространяться только эти основания и никаких дополнительных», — отметил Исаев.

Оргтехника и документы

Если сотрудника сразу принимают на удаленку, в его договоре указывают, предоставляет ли работодатель оргтехнику или человек работает на своей, а руководство может ему это компенсировать. Но это, подчеркнул депутат, вопрос договоренностей.

А вот при временном переводе на дистанционку в дополнительном соглашении к трудовому договору обязательно пропишут, на чьем оборудовании будет работать человек и как ему компенсируют использование личной техники.

Авторы инициативы предложили отменить обязательное требование о наличии на электронных документах квалифицированной цифровой подписи. Ее создание обходится недешево, а процесс изготовления довольно длительный. По договоренности с руководством сотрудник сможет подтвердить личность любым доступным ему способом.

Все это, подчеркнул Исаев, упростит документооборот компаний и максимально переведет его в электронный вид. При этом работник и работодатель имеют право получить в бумажном виде любой документ — трудовой договор, копию диплома и так далее.