Президенту России Владимиру Путину пожаловались на мороженое «Радуга», которое якобы несет в себе скрытую пропаганду ЛГБТ. По мнению председателя Союза женщин России, красивый радужный цвет заставляет детей привыкать к флагу этого сообщества.

Об этом она заявила во время совещания, которое с Владимир Путин провел с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в мороженом «Радуга» есть реклама ЛГБТ. Неявную пропаганду сообщества она усмотрела в рекламных баннерах, которые используют «яркие, красивые цвета с красивыми словами».

Это косвенно, но все-таки заставляет привыкать наших детей к тому цвету и тому флагу, который вывешивали на посольстве Екатерина Лахова.

Речь идет о мороженом «Радуга», которое соединяет в стаканчике четыре разных цвета — голубой, желтый, салатовый и розовый. Флаг ЛГБТ-сообщества состоит из шести горизонтальных полос. Это шесть цветов радуги, которые расположены сверху вниз: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. Голубого цвета там нет. Мороженое «Радуга» совпадает с флагом ЛГБТ всего двумя цветами, которые можно встретить и в различных других вещах, продуктах и предметах.

Речь идет о флаге ЛГБТ, который вывесили на посольстве США 25 июня — именно в этот день в России началось голосование по поправкам к Конституции. Позже такой же флаг вывесили и в посольстве Великобритании. Узнав об этом, Путин пошутил, что таким образом посольства показали, кто в них работает.

Ранее президент России заявил, что в стране нет, не было и не будет никаких ограничений прав расовых, религиозных, национальных или сексуальных меньшинств.