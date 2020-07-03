«Они и показали, кто там работает». Путин пошутил об ЛГБТ-флаге на посольстве США в России

Владимир Путин во время видеоконференции по принятым поправкам к Конституции отреагировал на радужный флаг на здании посольства США в Москве. Он сравнил участников движения с теми, кто работает в посольстве.

О флаге президенту рассказал Алексей Пушков. Путин в ответ спросил у депутата, кто работает в посольстве, на что тот ответил президенту, что в здании трудятся американские дипломаты.

«Они кое-что показали по поводу того, кто там работает. Но не страшно», — отреагировал президент. Также Путин отметил что в России «не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности».

Радужный флаг висит на фасаде здания посольства США уже с 25 июня. Позже такой же флаг появился и у посольства Великобритании.