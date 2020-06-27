Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Флаг ЛГБТ появился перед зданием британской дипмиссии в Москве. Дипломаты решили поддержать представителей сообщества, потому что для них неприемлемы любые формы дискриминации. В том числе и на основе сексуальной ориентации.

«ЛГБТ-люди не требуют для себя особых привилегий, они просят лишь о достойном и уважительном отношении к себе и предоставлении им тех же прав, которые имеют остальные люди», — сообщило посольство на своем Telegram-канале.

Британские дипломаты подчеркнули, что не приемлют любые формы дискриминации по каким-либо признакам, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность.

Ранее радужный флаг появился на посольстве Соединенных Штатов в Москве. Так дипломаты из-за океана поддержали акцию под названием «Месяц гордости». Она проходит в США каждый год. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пропаганда нетрадиционных сексуальных меньшинств в РФ недопустима.

Впервые флаг ЛГБТ появился в 1978 году, во время гей-парада в Сан-Франциско. Его создал американский художник Гилберт Бейкер.