Путин: в России не было и не будет ограничений прав разных рас и меньшинств

Президент России Владимир Путин заявил, что в России не было в прошлом, нет сейчас и никогда не будет никаких ограничений прав религиозных, расовых, национальных и сексуальных меньшинств.

Об этом глава государства заявил во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции России. Так он прокомментировал изменения главного закона страны, которые касаются вопроса национальности и определения понятия семьи.

В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным каким-то признакам. Никогда в России такого не было и не будет никогда Владимир Путин.

Президент заявил, что поправки к Конституции страны вступят в силу уже 4 июля. Он подчеркнул, что жители России приняли это решение все вместе, поддержав предложенные изменения во время голосования.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование прошло спокойно и безопасно и состоялось «на все 100%». По результатам, полученным после обработки всех протоколов, за поправки к главному закону страны проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%.

Общероссийское голосование длилось семь дней — с 25 июня по 1 июля. Для жителей Москвы и Нижегородской области действовала возможность сделать свой выбор дистанционно. Губернатор Московской области Андрей Воробьев позже заявил, что в Подмосковье такой режим голосования тоже может появиться — на следующих выборах.