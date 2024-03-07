Общество 07 марта 2024, 13:39 Путин вместе с молодой летчицей сел за штурвал авиатренажера в Краснодаре Путин сел за штурвал тренажера в Краснодарском военном авиационном училище РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин сел за штурвал авиатренажера в Краснодарском высшем военном авиационном училище. Видеозапись опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Накануне 8 Марта глава государства вместе с летчицами изучил авиатренажеры в учебном заведении. Путин выслушал выпускниц, а затем сел за штурвал и выполнил различные маневры. В кабине вместе с президентом была одна из девушек.

Президент 7 марта провел встречу с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Он также поздравил девушек с наступающим Международным женским днем.

«Уверен, что все у вас получится, потому что вы — люди с характером, целенаправленно действуете и идете к своей цели», — сказал он.

Накануне, 6 марта, Путин побывал в Сочи, где провел совещание по развитию юга России и Приазовья. Он выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи, а также встретился с главой Гагаузии Евгенией Гуцул и гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.