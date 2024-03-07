Общество 07 марта 2024, 13:26 Путин поздравил выпускниц летного училища с наступающим праздником Путин поздравил летчиц с Международным женским днем РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин встретился с выпускницами летного училища в Краснодаре и поздравил их с наступающим 8 Марта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства пожелал женщинам успехов в карьере и семейного счастья. Он назвал Международный женский день хорошим и добрым весенним праздником и выразил уверенность в том, что летчицы смогут добиться поставленных целей.

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«Уверен, что все у вас получится, потому что вы люди с характером. Целенаправленно действуете, идете к своей цели», — отметил Путин.

Российский лидер прилетел в Краснодар 7 марта, чтобы посетить спортивный комплекс по самбо и высшее военное авиационное училище. За день до этого Путин поучаствовал в церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи, а также провел встречу с главой Гагаузии Евгенией Гуцул и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.