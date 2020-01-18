Ветеранам Великой Отечественной выплатят по 75 тысяч рублей в честь 75-летия Победы

Президент России Владимир Путин в год 75-летия Победы пообещал выплатить участникам Великой отечественной войны по 75 тысяч рублей. Такие же суммы выделят всем, кто приравнен к этим категориям. Труженики тыла получат по 50 тысяч рублей.

Такое заявление президент сделал во время своего визита в Музей обороны и блокады Ленинграда. Он заявил, что единовременные выплаты в течение года 75-летия Победы в Великой отечественной войны.

Он отметил, что ветеранов и всех участников Великой отечественной, кто приравнен к этим категориям. Они, как и труженики тыла, каждую годовщину получали выплаты к этому празднику — по 10 и пять тысяч рублей соответственно.

Я сегодня встал, думал об этом, и мне в голову пришла простая, нехитрая мысль — у нас 75 лет Победы. Поэтому окажем помощь, связанную с этой цифрой: 75 000 рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям, а по 50 000 — труженикам тыла Владимир Путин.

18 января отмечается 77-я годовщина прорыва блокады Ленинграда. Владимир Путин посетил Санкт-Петербург, где возложил цветы к монументу «Рубежный камень». Во время своего визита в Музей обороны и блокады Ленинграда, президент наградил четырех ветеранов юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Путин Вручил их Валентине Андроновой, Екатерине Тутуровой, Анатолию Климову и Борису Феофанову.