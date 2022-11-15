Важное 15 ноября 2022, 16:20 Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю звание «Город воинской славы» Президент России Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю звание «Город воинской славы» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю почетное звание «Город воинской славы». Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

«За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, присвоить Мелитополю почетное звание РФ „Город воинской славы“, — говорится в документе.

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В то же время Владимир Путин присвоил Луганску, Горловке и еще семи городам звание «Город трудовой доблести». Города награждены званием «за значительный вклад жителей городов достижение Победы в Великой Отечественной войне», за обеспечение производства военной и гражданской продукции.

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До этого глава государства указал на необходимость тщательно ухаживать за воинскими захоронениями времен войны, расположенными на территории России. Он добавил, что это особенно важно, потому что речь не только о прошлом, но и «о нашем настоящем и будущем». Путин также заявил, что суверенитет любой страны слабеет из-за размывания ценностей и насаждения исторических мифов. Это, по его словам, и произошло с Украиной.