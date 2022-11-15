Власть 15 ноября 2022, 14:55 Путин назвал причины ослабления суверенитета Украины Путин заявил, что исторические мифы и искажение истории ослабили суверенитет Украины РИА «Новости»

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Суверенитет любой страны может ослабеть из-за насаждения исторических мифов и размывания ценностей. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Его слова процитировал ТАСС.

«Искажение истории, насаждение мифов, размывание ценностей — именно с этого, вот с этих мифов и начинается раскачка государств и народов», — сказал Путин.

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Путин отметил, что подобное происходило с рядом государств. В том числе, и с Украиной.

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Также российский лидер уличил ряд стран в попытках переписать мировую историю, сообщил RT. По словам лидера государства, конечной целью этих планов является раскачка суверенитета России. По его мнению, другие государства хотят разобщить народ его страны и лишить этих людей ориентиров.

Путин отметил, что действия в этом направлении становятся все более агрессивными. Он не уточнил, со стороны каких государств осуществляются эти шаги.