Важное 15 ноября 2022, 16:42 Путин присвоил Луганску и Горловке звания «Город трудовой доблести» Президент Путин присвоил звания «Город трудовой доблести» девяти пунктам, включая Луганск РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин расширил число населенных пунктов, носящих звание «Город трудовой доблести». Глава государства отметил вклад девяти городов, включая Луганск и Горловку. Текст указа опубликовали на официальном портале правовой информации.

Глава государства подчеркнул, что звания присвоили за значительный вклад жителей этих городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне и обеспечение «бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях».

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«За <…> проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — следует из текста документа. Звания присвоили Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутску.

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Почетное звание «Город воинской славы» 15 ноября присвоили Мелитополю и Мариуполю. Соответствующий указ за № 828 подписал Владимир Путин. Он уточнил, что защитники этих городов проявили «стойкость и массовый героизм» в борьбе за независимость Отечества. Заявки на присвоение званий рассматривал оргкомитет «Победа».