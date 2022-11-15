15 ноября 2022, 16:42
Путин присвоил Луганску и Горловке звания «Город трудовой доблести»
Президент Путин присвоил звания «Город трудовой доблести» девяти пунктам, включая Луганск
Президент Владимир Путин расширил число населенных пунктов, носящих звание «Город трудовой доблести». Глава государства отметил вклад девяти городов, включая Луганск и Горловку. Текст указа опубликовали на официальном портале правовой информации.
Глава государства подчеркнул, что звания присвоили за значительный вклад жителей этих городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне и обеспечение «бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях».
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«За <…> проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — следует из текста документа. Звания присвоили Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутску.
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Почетное звание «Город воинской славы» 15 ноября присвоили Мелитополю и Мариуполю. Соответствующий указ за № 828 подписал Владимир Путин. Он уточнил, что защитники этих городов проявили «стойкость и массовый героизм» в борьбе за независимость Отечества. Заявки на присвоение званий рассматривал оргкомитет «Победа».
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