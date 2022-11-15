Важное 15 ноября 2022, 14:11 Путин призвал тщательно ухаживать за российскими воинскими захоронениями времен ВОВ Путин: за воинскими захоронениями времен ВОВ нужно внимательно наблюдать и ухаживать РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин указал на необходимость тщательно ухаживать за воинскими захоронениями времен войны, расположенными на территории России. Должный уход за ними практикуется не везде, отметил глава государства на заседании Российского оргкомитета «Победа».

«Обращаю внимание — прежде всего, конечно, местных властей — <…> на то, что за воинскими захоронениями нужно внимательно наблюдать и ухаживать. Не везде у нас достигается нужный результат на этом направлении работы», — констатировал Путин.

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Он добавил, что это особенно важно, потому что речь не только о прошлом, но и «о нашем настоящем и будущем»: люди должны знать, что произошло в этих местах в военное время.

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Глава Российской Федерации напомнил, что следователи, прокуроры и поисковики и по сей день продолжают вскрывать новые факты убийств невинных людей, находить новые массовые захоронения, в том числе женщин, стариков и детей. Нужно не только давать правовую и судебную оценку фактам гибели мирных людей, считает Путин.

«Мы обязаны сохранить память о них, в том числе как напоминание, свидетельство самой сути нацизма. Это чрезвычайно важная вещь», — заявил президент.

Владимир Путин также рассказал, что сейчас в России известно около 100 мест, где покоятся останки жертв «гитлеровских палачей». По его словам, за этими территориями нужно ухаживать так же, как и за захоронениями.