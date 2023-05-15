Общество 15 мая 2023, 16:53 Путин принес соболезнования родным и близким скончавшегося тележурналиста Сагалаева Президент Путин: Сагалаев был легендой и подлинным корифеем отечественной журналистики РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин отреагировал на новость о смерти главы Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства попросил родных и близких тележурналиста принять глубокие соболезнования.

«Эдуард Сагалаев был легендой и подлинным корифеем отечественной тележурналистики, творческим, талантливым, открытым к общению человеком», — отметил Путин.

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По словам президента, журналист всегда искренне радел за дело, работал увлеченно и полностью отдавался профессиональной деятельности. Сагалаев был примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию, подчеркнул глава государства. Таким президент Национальной ассоциации телерадиовещателей останется в памяти близких, друзей и коллег.

Сагалаев скоропостижно скончался 13 мая на 77-м году жизни. Прощание с журналистом состоится в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве 16 мая.

Диктор и народная артистка РСФСР Анна Шатилова рассказала «360» о реформах Сагалаева в передаче «Время». Она назвала скончавшегося журналиста новатором отечественного телевидения.