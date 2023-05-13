Общество 13 мая 2023, 12:39 Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев Гендиректор ОТР Игнатенко сообщил о смерти журналиста Эдуарда Сагалаева РИА «Новости»

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Телевизионный журналист и главный редактор молодежных программ Центрального телевидения СССР Эдуард Сагалаев умер в возрасте 76 лет. Об этом со ссылкой на генерального директора Общественного телевидения России Виталия Игнатенко сообщил ТАСС.

«Он умер сегодня. Скоропостижно скончался», — заявил Игнатенко.

О причинах ухода из жизни одного из основателей современного российского телевидения не сообщается.

На телевидение Эдуард Сагалаев пришел в 1974 году. Во время его работы главным редактором молодежного отдела в 1987 году вышла программа «Взгляд», которая быстро набрала популярность. По одной из версий, именно Сагалаев предложил такое название.

После 1991 года он возглавил телеканал «Останкино», откуда ушел на пост президента Московской независимой вещательной корпорации, где вел авторскую программу «В мире людей» на телеканале ТВ-6.

После ушел на ВГТРК, где стал ведущим «Открытых новостей». Одним из последних проектов, в которых принимал участие Сагалаев, был проект на ТНТ «Мистические путешествия».

Пост президента Национальной ассоциации телерадиовещателей он занимал с 1995 года.