Общество 13 мая 2023, 18:20 Прощание с Эдуардом Сагалаевым состоится 16 мая Прощальная церемония с журналистом Эдуардом Сагалаевым состоится 16 мая в Москве РИА «Новости»

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Церемонию прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым проведут 16 мая. Она состоится в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве, сообщили ТАСС родственники Сагалаева.

«Прощание состоится во вторник, 16 мая, в траурном зале Троекуровского кладбища в 11:00», — отметили представители семьи.

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Журналист и главный редактор молодежных программ Центрального телевидения СССР Эдуард Сагалаев скончался 13 мая на 77-м году жизни. Причины смерти одного из основателей современного российского телевидения пока неизвестны.

На телевидение Эдуард Сагалаев пришел в 1974 году, а после 1991 года возглавил телеканал «Останкино». На пост президента Национальной ассоциации телерадиовещателей его назначили в 1995 году.

Диктор Анна Шатилова в беседе с «360» назвала Сагалаева новатором отечественного телевидения.