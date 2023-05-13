Эксклюзив 13 мая 2023, 17:05 «Новатор отечественного телевидения». Диктор Анна Шатилова — о реформах Сагалаева в программе «Время» Диктор Анна Шатилова назвала ушедшего из жизни Эдуарда Сагалаева новатором телевидения РИА «Новости»

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Молодежная редакция Центрального телевидения Советского Союза при Эдуарде Сагалаеве стала новой полосой в работе. Он запустил программу «Взгляд», куда привел молодых Александра Любимова, Владислава Листьева и Дмитрия Захарова. Зрители смотрели новые передачи с большим восторгом. Об этом «360» рассказала диктор и народная артистка РСФСР Анна Шатилова.

Она подчеркнула, что для советского телевидения это были очень большие, но правильные перемены, которые коснулись в том числе «Времени» — главной программы.

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«Эдуард Михайлович Сагалаев — новатор в телевидении. Он был главным редактором программы „Время“, когда страну возглавлял Михаил Горбачев. При нем наших мужчин-дикторов сняли, а на их место поставили обозревателей и корреспондентов. С нами работали Володя Молчанов и Сергей Медведев», — рассказала Шатилова.

Она пояснила, что это было очень необычно, Но Сагалаев постоянно искал новые формы во время переходного периода, когда Советский Союз становился Россией. Диктор отметила, что потом из программы убрали всех женщин, которые читали новости раньше.

«Мои коллеги меня часто спрашивают, не было ли обидно. Но я всегда отвечаю, что это было правильное решение. Нашу группу дикторов отобрали еще в Советском Союзе, но пришло новое время, и появилась новая страна», — подчеркнула Шатилова.

Она добавила, что Сагалаев обладал талантом открывать новых звезд. Так на экраны вернулся Александр Масляков с КВН после долгого перерыва, появился «Пресс-клуб» с Кирой Прошутинской.

Уже после Сагалаев создал национальную ассоциацию телерадиовещателей, куда вошли все ветераны телевидения. Через нее они получали всю необходимую помощь.

О смерти Эдуарда Сагалаева стало известно в субботу, 13 мая. Журналист, главный редактор и президент Национальной ассоциации телерадиовещателей умер в возрасте 76 лет.