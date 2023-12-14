Общество 14 декабря 2023, 14:53 Путин объяснил, как справиться с чувством стресса Путин заявил, что переживать стресс и давление ему помогает чувство долга РИА «Новости»

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Попытки давления и стресс поможет пережить чувство долга. Об этом на прямой линии в Гостином Дворе сообщил президент России Владимир Путин.

«Без всякого пафоса могу сказать, что чувство долга помогает справиться со стрессом. За эти годы я уже приучил себя, что необходимо выбирать самое важное и делать для достижения поставленных задач все необходимое, а на шелуху не обращать внимания», — сказал он.

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Путин подчеркнул, что нужно уверенно идти к своим целям в жизни, но необходимо все тщательно анализировать.

«Еще надо быть уверенным в том, что ты делаешь. А я уверен», — добавил президент.

В четверг глава государства проводит большую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. В ходе диалога Путин уже ответил на вопросы о специальной операции, отношениях с Западом, курсе валют и росте цен на продукты. «360» ведет прямую трансляцию выступления президента.