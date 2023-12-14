Деньги 14 декабря 2023, 14:26 Путин извинился перед россиянами за рост цен на яйца Президент Путин назвал рост цен на яйца ошибкой правительства РИА «Новости»

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Скачок цен на яйца произошел из-за того, что спрос на них возрос быстрее производства. Президент России Владимир Путин заявил на прямой линии, что ситуация стабилизируется.

«Совсем недавно я разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Он говорит, что у них все в порядке. На что я ему ответил <…>: а вот у граждан наших как-то есть проблемы. Рост на яйцо курицы на 40%, а в некоторых местах больше», — сказал он.

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Президент объяснил причину подорожания. Он сказал, что в России произошло небольшое повышение доходов, и спрос на этот относительно дешевый и популярный источник белка увеличился. Президент признался, что и сам в свое время мог съесть с утра до 10 штук.

«Спрос увеличился, а объемы производства — нет. Это первое, а второе — вовремя не открыли импорт в должном объеме», — сказал он.

Турция и Белоруссия предложили поставлять яйца в Россию. Теперь, по словам Владимира Путина, приняли необходимое решение в рамках ЕврАзЭС, и ситуация улучшится. Он принес извинения за рост цен и сказал, что произошел сбой в работе правительства.

Прямую линию в 2023 году совместили с большой пресс-конференцией президента. Россияне могли задать вопросы в том числе по СМС — их показывали на интерактивных экранах. «360» рассказал, что интересовало обратившихся.