Мир 14 декабря 2023, 14:29 Россия не откажется от использования доллара Президент Путин заявил, что Россия не отказывается от доллара Freepik

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Россия не намерена отказываться от доллара, но в то же время во внешней торговле страны начала расти доля других иностранных валют. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе сообщил президент Владимир Путин.

По его словам, доля рубля в расчетах по состоянию на сентябрь составила 40%, а юаня — 33%.

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«От доллара мы не отказываемся. Проблемы России начали чинить в ситуации с расчетами в зарубежной валюте. Но они сами себе в ногу стреляют. Зачем они делают это и уменьшают возможности евро и доллара в качестве резервных мировых валют?» — задался вопросом президент.

Также Путин отметил, что во внешней торговле России по состоянию на 2021 год доля евро и доллара составляла порядка 87%, тогда как рубля — около 13%.

Ранее президент России указал на силу и прочность отечественной экономики. Также он перечислил факторы, которые обеспечили ей стабильность.