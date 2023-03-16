Власть 16 марта 2023, 14:56 Путин указал на ошибку экономических прогнозов западных аналитиков Президент Путин: обещавшие экономический спад России страны Запада столкнулись с кризисом РИА «Новости»

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Жизнь распорядилась так, что все прогнозы зарубежных аналитиков об экономическом спаде России сбылись в странах Европы. Об этом в ходе своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что России предсказывали спад потребительского сектора, дефицит товаров и пустые полки в магазинах, провал сектора услуг. Ничего из этого не сбылось.

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«Сами западные страны в полный рост столкнулись с такими же проблемами. Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидора перейти на репу», — заявил Путин.

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Глава государства подчеркнул, что даже за репой европейским странам придется обращаться к России, чей урожай оказался на порядки выше, чем у европейских соседей.

«Правда, это не их вина — это погодные условия такие. Засуха и так далее. Ну и без наших удобрений сложно обойтись, чтобы повысить урожайность», — добавил президент России.

Поставки сельскохозяйственной продукции России и удобрений на мировые рынки должна была решить заключенная зерновая сделка. Но основные препятствия для начала экспорта не устранили до сих пор.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова напомнила, что Россельхозбанк остается отключенным от системы международных платежей SWIFT, запрет на страхование российских сухогрузов не снят, а счета российских компаний, поставляющих удобрения, заблокированы.