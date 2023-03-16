Деньги 16 марта 2023, 15:18 «А теперь?» Путин задал вопрос предпринимателям, владеющим бизнесом за рубежом Президент Путин задал предпринимателям вопрос о надежности бизнеса на Западе после санкций РИА «Новости»

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Российские предприниматели должны ориентироваться на ведение бизнеса в своей стране, а не за рубежом. Об этом на пленарном заседании съезда РСПП заявил президент страны Владимир Путин.

«Вы знаете, я со многими знаком и часто слышал, что за рубежом надежнее. Вопрос: а теперь? Вы все должны понимать, что здесь, в России, основа нашего существования и будущего наших детей», — сказал он.

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Путин подчеркнул, что только при этом понимании бизнес будет приносить удовлетворение и сумеет полностью себя реализовать.

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«Уверен, чем больше наших бизнесменов будут разделять эти ценности, тем сильнее будет Россия», — добавил президент.

После начала специальной операции на Украине западные страны начали блокировать активы российских бизнесменов.

Ранее Путин заявил, что иностранные аналитики провалились в своих прогнозах относительно будущего России после начала санкций. Глава государства отметил, что стране предрекали обвал сферы услуг, дефицит товаров и спад потребительского сектора, однако ничего из этих прогнозов не сбылось.