Психиатр объяснил потерю памяти пермским стрелком

Студент, устроивший стрельбу в Пермском университете, пришел в себя, но заявил, что ничего не помнит о нападении. После реанимации действительно возможна амнезия на предшествующие события, заявил врач-психиатр Артем Гилев в эфире радио «КП».

Специалист отметил, что после таких травм память обычно восстанавливается. Она может вернуться к стрелку через несколько дней или недель, все будет зависеть от его соматического состояния.

«Сейчас он в реанимации, значит его состояние очень тяжелое. Но события-то были, и помнит человек или нет — значения не имеет», — отметил Гилев.

Накануне в СМИ сообщили, что студент, устроивший массовый расстрел в пермском вузе, пришел в сознание, и что его состояние постепенно улучшается. При этом он заявил, что ничего не помнит о произошедшем.

Стрелок во время задержание оказал сопротивление полицейскому и был ранен. Он находится в одной из пермских больниц. Ему ампутировали левую ногу до колена. После операции у него отказали почки, врачи назначили ему процедуру гемодиализа.

В результате стрельбы в ПГНИУ 20 сентября погибли шесть человек. Число пострадавших достигло 47 человек.