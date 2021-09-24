Число пострадавших при стрельбе в Перми выросло до 47 человек

Число пострадавших после стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете увеличилось до 47 человек. Об этом сообщила глава Минздрава региона Анастасия Крутень, передало РИА «Новости».

Каждый день прибавляется количество пострадавших, потому что люди обращаются в больницы с разного рода мелкими повреждениями. В городских стационарах остаются 12 человек. Накануне одного из пациентов выписали, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Семерых пострадавших ранее транспортировали на лечение в Москву. В Минздраве сообщали, что из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее заявил, что у сотрудников вуза не было плана действий в экстремальных ситуациях. СК по факту трагедии завел уголовное дело по статье «Убийство двух и более человек».

Стрельбу в ПГНИУ утром 20 сентября устроил студент. Погибли шесть человек. Стрелок оказал сопротивление при задержании и был ранен, ему ампутировали ногу, он в крайне тяжелом состоянии.