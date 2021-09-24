Студент, который 20 сентября открыл огонь в Пермском университете, заявил, что не помнит нападения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

По данным Mash, пермский стрелок пришел в сознание, его состояние начало постепенно улучшаться. Однако он якобы заявил, что не помнит ничего о случившемся и сослался на амнезию.

Ранее СМИ сообщили, что стрелок пришел в сознание. Он находится в больнице — во время задержания он оказал сопротивление и был ранен. В результате молодому человеку ампутировали ногу до колена, а после операции у него отказали почки. Чтобы спасти его, медики провели процедуру гемодиализа. Несмотря на это, его состояние остается тяжелым — есть вероятность, что ему придется установить искусственную почку.

По данным Telegram-канала Baza, стрелка держат в VIP-палате — так за ним удобнее вести наблюдение. При этом окна в помещении заклеили непрозрачной зеркальной пленкой, а на этаже постоянно дежурят более 10 медиков и правоохранителей.

Студент устроил стрельбу в ПГНИУ утром 20 сентября. В результате нападения шесть человек погибли, 47 получили ранения.