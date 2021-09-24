Состояние стрелка, который находится в реанимации в пермской больнице, улучшилось. По словам медиков, он пришел в сознание. Об этом сообщили в региональном Минздраве. По данным СМИ, его держат в VIP-палате.

Несколько дней назад 18-летнему Тимуру Б. ампутировали левую ногу до колена. После операции у него отказали почки. Медики назначили процедуру гемодиализа.

По данным Telegram-канала Baza, состояние стрелка остается тяжелым. Возможно, ему придется устанавливать искусственную почку. Источник Telegram-канала утверждает, что стрелка держат в VIP-палате, чтобы за ним было удобнее вести наблюдение. Кроме того, окна в его палате оклеили зеркальной пленкой, а на этаже дежурят больше десятка медиков и правоохранителей.

По информации Shot, сразу после прихода в сознание пациент спросил у врачей, есть ли у него родители. Через некоторое время он опять поинтересовался, где его мама и папа.

Утром 20 сентября студент пришел Пермский госуниверситет (ПГНИУ), где обучался на первом курсе юридического факультета и открыл стрельбу по людям. В результате шесть человек погибли, 47 получили ранения. Сам стрелок в момент задержания был ранен.