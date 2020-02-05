Петросян со смехом назвал размер своей пенсии

Писатель-юморист и ведущий Евгений Петросян заявил, что получает обыкновенную пенсию, в размере «двадцати с лишним тысяч рублей». Он утверждает, что этих денег ему вполне хватает на все расходы.

Об этом он заявил изданию «Телепрограмма». Петросян уточнил, что телефонный звонок журналистов застал его на репетиции, и похвалил за хороший вопрос.

«Люди сидят, слушают и смеются», — добавил Петросян.

После развода с Еленой Степаненко Петросян через суд делит нажитое имущество, которое оценивается в полтора миллиарда рублей. Он отказывается комментировать происходящее и свой предполагаемый пятый брак, пообещав рассказать все «когда придет время».

Знаменитая в 2000-х телеведущая Елена Ханга утверждает, что получает пенсию в размере 23 тысяч рублей. Она сравнила ее со стипендией дочери, которая учится в США. Девушке еще остается на карманные расходы.

Актер Станислав Садальский получает почти вдвое больше — 50 тысяч рублей. Но 30 тысяч ему доплачивает мэр Москвы Сергей Собянин за звание заслуженного артиста. Певица Любовь Успенская утверждает, что даже не стала подавать документы на оформление пенсии.