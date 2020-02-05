    05 февраля 2020, 23:49

    Петросян со смехом назвал размер своей пенсии

    Анастасия Кукова

    Писатель-юморист и ведущий Евгений Петросян заявил, что получает обыкновенную пенсию, в размере «двадцати с лишним тысяч рублей». Он утверждает, что этих денег ему вполне хватает на все расходы.
    Петросян со смехом назвал размер своей пенсии

    Об этом он заявил изданию «Телепрограмма». Петросян уточнил, что телефонный звонок журналистов застал его на репетиции, и похвалил за хороший вопрос.

    «Люди сидят, слушают и смеются», — добавил Петросян.

    После развода с Еленой Степаненко Петросян через суд делит нажитое имущество, которое оценивается в полтора миллиарда рублей. Он отказывается комментировать происходящее и свой предполагаемый пятый брак, пообещав рассказать все «когда придет время».

    Знаменитая в 2000-х телеведущая Елена Ханга утверждает, что получает пенсию в размере 23 тысяч рублей. Она сравнила ее со стипендией дочери, которая учится в США. Девушке еще остается на карманные расходы.

    Актер Станислав Садальский получает почти вдвое больше — 50 тысяч рублей. Но 30 тысяч ему доплачивает мэр Москвы Сергей Собянин за звание заслуженного артиста. Певица Любовь Успенская утверждает, что даже не стала подавать документы на оформление пенсии.