Петросян со смехом назвал размер своей пенсии
Об этом он заявил изданию «Телепрограмма». Петросян уточнил, что телефонный звонок журналистов застал его на репетиции, и похвалил за хороший вопрос.
«Люди сидят, слушают и смеются», — добавил Петросян.
После развода с Еленой Степаненко Петросян через суд делит нажитое имущество, которое оценивается в полтора миллиарда рублей. Он отказывается комментировать происходящее и свой предполагаемый пятый брак, пообещав рассказать все «когда придет время».
Знаменитая в 2000-х телеведущая Елена Ханга утверждает, что получает пенсию в размере 23 тысяч рублей. Она сравнила ее со стипендией дочери, которая учится в США. Девушке еще остается на карманные расходы.
Актер Станислав Садальский получает почти вдвое больше — 50 тысяч рублей. Но 30 тысяч ему доплачивает мэр Москвы Сергей Собянин за звание заслуженного артиста. Певица Любовь Успенская утверждает, что даже не стала подавать документы на оформление пенсии.