Протокол о гей-пропаганде составили на «Муз-ТВ»

«Муз-ТВ» грозит крупный штраф или приостановка работы на 90 суток из-за гей-пропаганды. Административный протокол против телеканала рассмотрит Басманный суд Москвы.

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Можем объяснить». Данные о протоколе за нарушение каналом статьи КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних были обнаружены в картотеке суда, написал TJournal.

Заседание по этому вопросу должно пройти 17 ноября. В пиар-службе «Муз-ТВ» заявили, что по данной теме ничего сказать не могут.

Если в работе канала найдут нарушения касательно гей-пропаганды, это может повлечь миллионный штраф или приостановку работы на 90 суток.

В начале июня на премии «Муз-ТВ» тиктокер Даня Милохин появился в розовом мини-платье. Помимо Милохина в скандальном наряде телеканал показал Филиппа Киркорова и блогера Даву (Давид Манукян) в образе молодоженов. Это вызвало волну критики в адрес «Муз-ТВ».

В конце августа Роскомнадзор провел проверку трансляции премии и сообщил, что нашел нарушения закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В РКН подчеркнули, что в трансляции были запрещенные для распространения среди детей сведения, которые не соответствовали заявленному возрастному ограничению 16+. На фоне этого в ведомстве пообещали принять меры, чтобы привлечь виновных к административной ответственности.