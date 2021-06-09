Эпатаж на смену изысканности. Как премия «Муз-ТВ» превращается во фрик-шоу

Ежегодно в Москве проходит вручение музыкальной награды «Премия Муз-ТВ». Это одно из самых масштабных событий шоу-бизнеса. Образы для красной дорожки звезды продумывают до мелочей: раньше это были роскошные платья и изысканные украшения, но с каждым годом все больше знаменитостей делают выбор наряда в пользу эпатажа. И вот роскошь сменяется нарочитой откровенностью. Желание привлечь как можно больше внимания превращает одно из главных музыкальных событий шоу-бизнеса во фрик-шоу.

Красная ковровая дорожка — это шанс показать себя во всей красе. Но в последнее время далеко не все звезды демонстрируют вкус и чувство стиля. Верх берет эпатаж.

Ксению Собчак чаще всего называют иконой стиля, но на «Премии Муз-ТВ» в 2021 году, где она выступала в качестве ведущей ее наряд вызвал недоумение у пользователей Сети. На дорожку Собчак вышла в мини-платье с розовым лифом.

Ольга Бузова запоминается каждым выходом на красную дорожку. В этот раз певица и телеведущая стала птицей феникс. Она выехала на красную ковровую дорожку в золотой клетке. Выход Бузовой публика приняла по-разному. Поклонники звезды назвали ее «легендой», но были и те, кто счел Бузову «клоунессой, обернутой в блестящую обертку от конфеты».

Рэпер Алишер Моргенштерн всегда отличается эпатажным поведением, но на «Премии Муз-ТВ — 2021» запомнился не только костюмом.

На красной дорожке он появился полуголый и на инвалидной коляске. Под конец церемонии рэпер вообще устроил скандал. Это произошло после того, как Моргенштерн уступил Александру Ревве в номинации «Лучший исполнитель».

Но самые провокационные выходы ждали дальше.

Звезда TikTok Даня Милохин появился перед публикой в «раздвоенном» образе. Его наряд на одну половину представлял смокинг, а на другую — розовое короткое платье. Волосы юной знаменитости также на половину были выкрашены в розовый цвет. Блогер Игорь Синяк появился на премии в платье.

Певец Филипп Киркоров и рэпер Дава (настоящее имя Давид Манукян) выехали на красную дорожку в кабриолете в свадебных фраках и в сопровождении полуголых мужчин, чем спровоцировали волну едких шуток и негатива со стороны зрителей премии.

На афишах премии организаторы указали ограничение «6+», однако пользователи Сети после трансляции не усмотрели в ней того, что было бы правильно показывать детям. После этого Роскомнадзор решил провести проверку на предмет запрещенной в стране гей-пропаганды.

В Роскомнадзоре предложили проверить не только запись трансляции, но и само мероприятие на соответствие нормам действующего законодательства.

«Премия Муз-ТВ» последние несколько лет славится не только наградами, но и костюмами знаменитостей. Рекордсменом среди провокационных нарядов на красной дорожке является Ольга Бузова.

В 2017 году на дорожку знаменитость вынесли в закрытой раковине мужчины в набедренных повязках. Бузова появилась из раковины в откровенном образе русалки. Юбка звезды не прикрывала практически ничего, а функцию нижнего белья выполняла ракушка.

В следующем году Бузова продолжила эпатировать публику и въехала на красную дорожку верхом на коне. В 2019-м — в окружении верблюдов. Тогда на певице был золотой лиф, золотые лосины и прозрачная юбка.

Бузова не единственная, кто приходил на премию с животными. Так, в 2018 году певица Анастасия Спиридонова появилась на красной дорожке держа в руке павлина.

Многие звезды все чаще появляются на красных дорожках в провокационных костюмах. Вместо элегантных нарядов все чаще можно увидеть откровенные платья, глубокие декольте или ультракороткие мини.