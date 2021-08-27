Роскомнадзор провел проверку трансляции премии «Муз-ТВ»

Роскомнадзор провел проверку «Премии Муз-ТВ 20/21. Начало света» и выявил нарушение закона. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По данным ведомства, программа нарушила закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». У нее была категория 16+, но Роскомнадзор подчеркнул, что в трансляции есть запрещенные для распространения среди детей сведения, которые не соответствовали этому возрастному ограничению.

«В связи с вышесказанным, Роскомнадзором будут приняты меры по привлечению виновных лиц к установленной административной ответственности», — говорится в официальном заключении.