Ургант высмеял звезд на премии «Муз-ТВ» за наряды

Иван Ургант во время своего вечернего шоу прошелся по нарядам российских звезд, которые побывали на премии «Муз-ТВ». Он высмеял Даню Милохина, Моргенштерна и некоторых других знаменитостей.

«Только-только закончился ПМЭФ, а эстафету яркого, запоминающегося шоу подхватила премия „Муз-ТВ“. Участники одни и те же — вот Даня Милохин. Он был интеллигентным парнем, простым рабочим тиктокером. Но вот один раз съездил на экономический форум — и нахватался ерунды от экономистов», — прокомментировал ведущий появление блогера на церемонии вручения премии в наряде, который представлял собой комбинацию розового платья и черного смокинга.

Моргенштерн прибыл на мероприятие в инвалидной коляске в не менее нелепом костюме. Его вез Тимати.

«Он за своей наградой за лучший клип выехал на сцену на инвалидной коляске и где-то зацепился пиджаком. Тимати вез его, как будто это ремейк фильма „1+1“. Тоже чернокожий парень ухаживает за богатым инвалидом», — посмеялся Ургант.

Премию «Муз-ТВ» вручили 4 июня. Помимо вызывающих нарядов, были на ней и скандалы.