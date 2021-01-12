Протаранившего военные автобусы водителя привезли в суд. Видео

На кадрах видно, что мужчина наклонил голову, когда проходил мимо журналистов, и скрыл лицо капюшоном. На вопросы признает ли он вину и можно ли было избежать столкновения, обвиняемый не ответил.

В зал суда также зашли мать и сестра 26-летнего водителя. Они также воздержались от комментариев. Представителей СМИ в зал суда не пустили — правоохранители попросили их не толпиться и присесть в коридоре на лавочки.

ДТП с участием пяти транспортных средств произошло 11 января днем на 28-м километре трассы М-9 «Балтия». По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в колонну из четырех военных автобусов. Позже он рассказал, что перед ДТП отвлекся от дороги, потому что протирал заляпанное грязью боковое стекло.

В результате столкновения погибли четверо человек, еще 43 получили различные травмы. Сам водитель грузовика отделался несерьезными повреждениями. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего гибель двух и более лиц». Полиция просила суд арестовать подозреваемого на два месяца.